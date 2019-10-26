Конор Макгрегор назвал имя любимого футболиста

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор ответил на вопрос, кто является его любимым футболистом.

— Есть такой молодой парень — Киран Тирни. Он капитанил в «Селтике» и недавно перешел в «Арсенал». Я знаю, что он болеет за меня на протяжении многих лет. И я также знаю, что он абсолютно феноменальный футболист. Мы общаемся с ним, он прекрасный парень, я болею за него. Это мой любимый игрок, — приводит слова Макгрегора Talk Sport.

В текущем сезоне Тирни провел за «Арсенал» 3 матча, в которых отдал 2 голевые передачи.