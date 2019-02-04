"Конечно, я болею и за "Манчестер Сити". Пеллегрини хочет обыграть "Ливерпуль"

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини перед матчем 25-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" заявил, что победа над "красными" позволит "молотобойцам" помочь "Манчестер Сити". "Горожане" занимают второе место в чемпионате Англии, на два очка отставая от лидирующих мерсисайдцев.

- Если мы обыграем "Ливерпуль", я в первую очередь порадуюсь за свой клуб, - приводит слова Пеллегрини BBC. - Уже после этого, если мы сможет подать руку "Манчестер Сити"... Это не наше дело, но, конечно, я болею и за "Манчестер Сити".

Напомним, Пеллегрини возглавлял "горожан" с 2013 по 2016 год. С 22 мая 2018 года 65-летний специалист руководит "Вест Хэмом". "Молотобойцы" занимают 12-е место в чемпионате Англии, имея в активе 31 очко.

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