Конате отклонил последнее предложение «Ливерпуля» о продлении контракта

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате может покинуть клуб, сообщает Guardian.

По сведениям источника, 26-летний француз, чей контракт истекает следующим летом, отклонил последнее предложение о продлении соглашения.

В минувшем сезоне Конате провел 42 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.