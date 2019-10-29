Компания Лингарда «JLingz» терпит значительные убытки

Компания «JLingz», основная в честь полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, терпит убытки, сообщает Daily Mail.

Фирма, продающая одержу, потеряла за год 211 688 фунтов стерлингов. Отмечается, что с момента основания компании (июнь 2018 года), многие болельщики стали обвинять Лингарда в том, что тот не полностью отдается игре за «МЮ».

26-летний англичанин провел в текущем сезоне 11 матчей, в которых результативными действиями не отметился.