Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Англия

Компания Лингарда «JLingz» терпит значительные убытки

16:10
Теги:

Компания «JLingz», основная в честь полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, терпит убытки, сообщает Daily Mail.

Фирма, продающая одержу, потеряла за год 211 688 фунтов стерлингов. Отмечается, что с момента основания компании (июнь 2018 года), многие болельщики стали обвинять Лингарда в том, что тот не полностью отдается игре за «МЮ».

26-летний англичанин провел в текущем сезоне 11 матчей, в которых результативными действиями не отметился.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир