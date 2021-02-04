Компания Дэвида Бекхэма запустит продажу каннабиса в Лондоне

Компания DB Ventures по производству каннабиса, которая принадлежит владельцу «Интер Майами» Дэвиду Бекхэму, выходит на лондонский рынок, сообщает Sky News.

DB Ventures выкупила миноритарный пакет компании Cellular Goods и в скором времени станет первой организацией в своем роде. Компания экс-футболиста официально представит план по появлению каннабиса на главной лондонской фондовой бирже.

Бекхэм заявил, что массовое потребление этого продукта положительно повлияет на рост его инвестиций.