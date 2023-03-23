Компани претендует на пост главного тренера «Тоттенхэма» в случае ухода Конте

«Тоттенхэм» планирует пригласить экс-защитника «Манчестер Сити» Венсана Компани на пост главного тренера в случае ухода Антонио Конте со своего поста, сообщает The Guardian.

Сообщалось, что итальянский специалист будет уволен в течении этой недели после критики в адрес футболистов клуба.

Ранее «шпоры» также рассматривали варианты с возращением Маурисио Почеттино, который работал в клубе с 2014 по 2019 год.

На данный момент 36-летний Компани является главным тренером «Бернли».

Его команда возглавляет турнирную таблице чемпионшипа, набрав 83 очка за 37 матчей.