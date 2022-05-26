Компани в скором времени может возглавить «Бернли»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани может возглавить «Бернли», передает The Guardian.

По данным издания, клуб готов подписать контракт с бельгийцем в ближайшее время. Команда по итогам завершившегося сезона АПЛ заняла 18-е место и вылетела во вторую лигу.

В августе 2020 года Компани, выступавший за «Андерлехт» играющим тренером, завершил карьеру игрока и занялся тренерской деятельностью.

25 мая он покинул пост главного тренера «Андерлехта».