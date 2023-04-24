Компани признан тренером года в Чемпионшипе

Венсан Компани стал победителем EFL Awards 2023 и признан тренером года в Чемпионшипе, сообщает пресс-служба лиги. «Бернли» под руководством 37-летнего бельгийца досрочно вышел в АПЛ.

«Это был долгий путь, и я благодарен всем людям, которые мне помогли. Я получал удовольствие от каждого шага на этом пути, так как меня окружали люди, которые меня поддерживали», — прокомментировал награду тренер.

На приз также претендовали Майкл Кэррик («Мидлсбро») и Марк Робинс («Ковентри»).