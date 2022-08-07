Бывший нападающий «Болоньи» Игорь Колыванов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в матче первого тура АПЛ против «Брайтона» (1:2).

«Это продолжение той серии, что последние лет пять в Манчестере творится. После ухода Сэра Алекса Фергюсона с теми тренерами, что были в клубе, «дьяволы» не показывает такого яркого футбола с голами и атаками.

Видимо, Роналду хотел уходить, поэтому он сидел с недовольным лицом в первом тайме. То он будет играть, то нет, то остается, то нет. У него зарплата большая и 37 лет. Сложно будет найти команду, которая будет на него играть», — сказал Колыванов «СЭ».

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду начал игру на скамейке запасных, чем остался крайне недоволен. Португалец появился на поле в начале второго тайма.