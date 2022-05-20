Две голевые передачи Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Колорадо»
«Сент-Луис» обыграл «Колорадо» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:1. Счет в серии стал равный — 1-1.
В составе «Блюз» двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Павел Бучневич. Также одна голевая передача на счету Владимира Тарасенко.
Третий матч в серии состоится 22 мая на льду «Сент-Луиса». Начало встречи — 3.00 по московскому времени.
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд
Второй матч
«Колорадо» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)
Голы: Кайру — 5 (О`Райлли, Бучневич), 25:45 — 0:1. Перрон — 6 (бол., Бучневич, Тарасенко), 39:26 — 0:2. Ландескуг — 4 (бол., Рантанен, Маккиннон), 41:49 — 1:2. Перрон — 7, 50:31 — 1:3. Саад — 2 (п.в., Шенн, Фолк), 58:10 — 1:4.
Вратари: Кемпер (56:46 — 58:10) — Биннингтон.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 31 (8+11+12) — 32 (14+10+8).
Наши: Ничушкин (20.34/3/-1) — Барбашев (14.11/1/0), Бучневич (20.49/0/+2), Тарасенко (16.35/2/0), Торопченко (11.05/0/0).
20 мая. Денвер. Ball Arena. 18117 зрителей.
Счет в серии: 1-1.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
1 - 0
|1 - 0
|
Колорадо - Сент-Луис
|1 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 2
|0 - 2
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|18
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|18
|
|
Картер Верхэге
Флорида
|8
|12
|И
|Г
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|7
|8
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|8
|7
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|8
|7
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|5
|1.75
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|5
|1.75
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.81