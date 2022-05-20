Две голевые передачи Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Колорадо»

«Сент-Луис» обыграл «Колорадо» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:1. Счет в серии стал равный — 1-1.

В составе «Блюз» двумя голевыми передачами отметился российский нападающий Павел Бучневич. Также одна голевая передача на счету Владимира Тарасенко.

Третий матч в серии состоится 22 мая на льду «Сент-Луиса». Начало встречи — 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд

Второй матч

«Колорадо» — «Сент-Луис» — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Кайру — 5 (О`Райлли, Бучневич), 25:45 — 0:1. Перрон — 6 (бол., Бучневич, Тарасенко), 39:26 — 0:2. Ландескуг — 4 (бол., Рантанен, Маккиннон), 41:49 — 1:2. Перрон — 7, 50:31 — 1:3. Саад — 2 (п.в., Шенн, Фолк), 58:10 — 1:4.

Вратари: Кемпер (56:46 — 58:10) — Биннингтон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (8+11+12) — 32 (14+10+8).

Наши: Ничушкин (20.34/3/-1) — Барбашев (14.11/1/0), Бучневич (20.49/0/+2), Тарасенко (16.35/2/0), Торопченко (11.05/0/0).

20 мая. Денвер. Ball Arena. 18117 зрителей.

Счет в серии: 1-1.