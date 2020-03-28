Коло Туре: «Причинил боль дочери историей с наркотиками»

Экс-защитник «Манчестер Сити» Коло Туре признался, что был разочарован дисквалификацией из-за проваленного теста на наркотики, так как огорчил дочь. В марте 2011 года ивуариец принял несколько таблеток жены, пытаясь контролировать свой вес, после чего был отстранен на полгода.

— Это было очень, очень сложно. Всегда был очень внимателен со своим весом. Даже сейчас взвешиваюсь каждый день. Делал это с самого начала моей карьеры, — цитирует BBC Коло. — Мой вес немного вырос, а когда вы набираете два, три или четыре килограмма, становитесь другим игроком, поэтому взял у жены таблетки, чтобы заставить больше ходить в туалет. Не знал, что сделал что-то не так. Когда узнал, я был в шоке.

Больше всего было больно, когда моя дочь пришла и сказала: «Папа, ты принимал наркотики?» Один из мальчиков в школе заявил ей: «Нам придется проверить тебя, потому что твой отец принимал наркотики». Мне приходилось объяснять, что в футбольном мире, когда люди говорят «наркотики», это может означать что-то, что запрещено, а не обязательно кокаин или что-то в этом роде. Я чувствовал, что причинил дочери боль. Это была плохая сторона этой ситуации.