Количество новых случаев заражения коронавирусом в АПЛ снижается третью неделю подряд

За прошедшую неделю в АПЛ выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом, сообщает BBC.

По информации источника, это наименьший показатель в премьер-лиге с 5-го декабря. Всего с 10-го по 16 января было проведено 13 625 тестов на коронавирус.

Отмечается, что количество новых случаев заражения снижается третью неделю подряд.