Колашинац заразился коронавирусом

Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба сборной Боснии и Герцеговины.

27-летний футболист пропустит встречу Лиги наций против Италии и матч «Арсенала» против «Лидса» в чемпионате Англии. Под вопросом находится участие игрока в игре Лиги Европы против «Мольде» в следующий четверг.

Это уже второй случай коронавируса среди футболистов «Арсенала» за перерыв на матчи национальных сборных. Ранее инфекцией заразился полузащитник Мохамед Эль-Нени.