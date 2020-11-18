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Колашинац заразился коронавирусом

16:29
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Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба сборной Боснии и Герцеговины.

27-летний футболист пропустит встречу Лиги наций против Италии и матч «Арсенала» против «Лидса» в чемпионате Англии. Под вопросом находится участие игрока в игре Лиги Европы против «Мольде» в следующий четверг.

Это уже второй случай коронавируса среди футболистов «Арсенала» за перерыв на матчи национальных сборных. Ранее инфекцией заразился полузащитник Мохамед Эль-Нени.

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