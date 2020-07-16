«Когда ты маленький, мечтаешь забивать большим командам». Нелсон рад первому голу в АПЛ

Нападающий «Арсенала» Рис Нелсон после победы над «Ливерпулем» в 36-м туре чемпионата Англии (2:1) признался, что рад своем голу. 20-летний англичанин впервые забил в АПЛ.

— Это большое достижение для нас, мы усердно работали на тренировках, поэтому победа над чемпионами имеет большое значение, — цитирует BBC Нелсона. — Когда ты маленький, мечтаешь забивать против больших команд, поэтому я доволен результатом и своим голом. Когда вернусь домой, буду праздновать со своей семьей. Я в восторге от гола, и парни были превосходны сегодня вечером.