Клюйверт признан лучшим игроком АПЛ в январе

Вингер «Борнмута» Джастин Клюйверт признан лучшим футболистом чемпионата Англии в январе, сообщает пресс-служба лиги.

В прошлом месяце 25-летний нидерландец забил пять голов и отдал две результативные передачи в четырех матчах. Он выиграл эту награду в первый раз.

Помимо Клюйверта на приз были номинированы Фил Фоден («Манчестер Сити»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Дин Хейсен («Борнмут»), Александер Исак («Ньюкасл»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас») и Бриан Мбемо («Брентфорд»).

Голландец перешел в «Борнмут» летом 2023 года. Его котракт с клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Tramsfermarkt оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.