Клубы требуют расследования переноса полуфинала Кубка лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем»

Ряд английских клубов обратились с требованием к руководству лиги расследовать недавний перенос полуфинального поединка Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем», который должен был состояться 6 января в Лондоне, сообщает The Athletic.

Причиной переноса матча изначально назывались многочисленные случая заражения коронавирусом в составе мерсисайдцев, однако позже главный тренер «Ливерпуля"Юрген Клопп признался, что по факту положительный тест на коронавирус правдивым оказался у одного футболиста — Трента Александра-Арнолда, а остальные тесты оказались «ложноположительными».

Клубы хотят ясности, когда именно «Ливерпуль» узнал об этой информации, ведь если это произошло перед запланированным матчем с «Арсеналом», был шанс, что матч мог пройти по плану.