Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Клубы требуют расследования переноса полуфинала Кубка лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем»

14:35
Теги:

Ряд английских клубов обратились с требованием к руководству лиги расследовать недавний перенос полуфинального поединка Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Ливерпулем», который должен был состояться 6 января в Лондоне, сообщает The Athletic.

Причиной переноса матча изначально назывались многочисленные случая заражения коронавирусом в составе мерсисайдцев, однако позже главный тренер «Ливерпуля"Юрген Клопп признался, что по факту положительный тест на коронавирус правдивым оказался у одного футболиста — Трента Александра-Арнолда, а остальные тесты оказались «ложноположительными».

Клубы хотят ясности, когда именно «Ливерпуль» узнал об этой информации, ведь если это произошло перед запланированным матчем с «Арсеналом», был шанс, что матч мог пройти по плану.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как спорт влияет на мозг? Все о влиянии физической активности
0
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное