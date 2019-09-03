Клубы топ-5 европейских лиг потратили пять миллиардов фунтов на трансферы, это новый рекорд

Клубы, выступающие в пяти сильнейших европейских чемпионатах, в 2019 году потратили на трансферы сумму, эквивалентную пяти миллиардам фунтов стерлингов. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на исследование Deloitte.

Указано, что клубы английской премьер-лиги потратили 1,41 миллиарда фунтов, испанской ла лиги — 1,24 миллиарда. Также сообщается, что в бундеслиге (670 миллионов), серии А (1,06 миллиарда) и лиге 1 (605 миллионов) установлены новые трансферные рекорды.

Сумма в пять миллиардов фунтов является новым рекордом. В 2018 году клубы из европейской топ-пятерки потратили на 800 миллионов меньше.