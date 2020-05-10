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Клубы АПЛ встревожены возможностью проведения матчей на нейтральных полях

18:32
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Некоторые клубы АПЛ встревожены проведения матчей на нейтральных полях, сообщает The Sun.

Многие стадионы клубов используются в качестве госпиталей. «Манчестер Сити» планирует продолжить совместное использование объектов с Национальной службой здравоохранения Англии еще как минимум три месяца.

— Нам было бы неприятно, если бы площадка, все еще используемая в качестве испытательного центра, была выбрана в качестве нейтральной площадки, — заявил один представитель клуба премьер-лиги.

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