Клубы АПЛ встревожены возможностью проведения матчей на нейтральных полях

Некоторые клубы АПЛ встревожены проведения матчей на нейтральных полях, сообщает The Sun.

Многие стадионы клубов используются в качестве госпиталей. «Манчестер Сити» планирует продолжить совместное использование объектов с Национальной службой здравоохранения Англии еще как минимум три месяца.

— Нам было бы неприятно, если бы площадка, все еще используемая в качестве испытательного центра, была выбрана в качестве нейтральной площадки, — заявил один представитель клуба премьер-лиги.