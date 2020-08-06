Клубы АПЛ проголосовали против пяти замен в следующем сезоне

Все 20 клубов английской премьер-лиги проголосовали против использования правила пяти замен в следующем сезоне. Об этом сообщает Sky Sports.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) ранее продлил действие правила пяти замен на следующий сезон. Это нововведение будет действовать в международных турнирах. В то же время каждая федерация или лига должна решить сама, продолжать ли использовать это нововведение. В Англии от него решили отказаться.

По ходу текущего сезона было разрешено использовать пять замен вместо трех. Это было связано с пандемией коронавируса.