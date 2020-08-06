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Клубы АПЛ проголосовали против пяти замен в следующем сезоне

17:13
В Англии отказались от пяти замен. Фото The Athletic.
В Англии отказались от пяти замен. Фото The Athletic.
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Все 20 клубов английской премьер-лиги проголосовали против использования правила пяти замен в следующем сезоне. Об этом сообщает Sky Sports.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) ранее продлил действие правила пяти замен на следующий сезон. Это нововведение будет действовать в международных турнирах. В то же время каждая федерация или лига должна решить сама, продолжать ли использовать это нововведение. В Англии от него решили отказаться.

По ходу текущего сезона было разрешено использовать пять замен вместо трех. Это было связано с пандемией коронавируса.

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