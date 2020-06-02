Клубы АПЛ перед возобновлением сезона проведут товарищеские матчи

Руководство премьер-лиги дало разрешение на проведение товарищеских матчей перед рестартом сезона, сообщает The Telegraph. Чемпионат Англии возобновится 17 июня.

Матчи пройдут или на стадионах клубов, или на тренировочных полях. АПЛ составила список условий, обеспечивающих соблюдение правил гигиены и социального дистанцирования. Среди них: 90 минут — максимальное время поездки, игроки должны передвигаться на своих автомобилях, официальные судьи не допускаются до матчей.

Предполагается, что у футболистов должен быть отрицательный тест на коронавирус. Чемпионат Англии приостановили 13 марта. Командам осталось провести 92 матча.