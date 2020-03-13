Клубы АПЛ недовольны тем, что лига медленно реагирует на ситуацию с коронавирусом

Клубы АПЛ считают, что лига недостаточно оперативно оповещает о ситуации с проведением матчей в условиях коронавируса.

Руководители клубов получили пространные и уклончивые ответы после того, как клубы задали АПЛ вопрос относительно проведения матчей ближайшего тура, сообщает Daily Mail.

Ранее бундеслига приняла решение о том, что все матчи ближайшего тура пройдут без зрителей, ла лига решила приостановить соревнования на два тура, а серия А приоставить чемпионат до 3 апреля.