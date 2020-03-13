Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Клубы АПЛ недовольны тем, что лига медленно реагирует на ситуацию с коронавирусом

09:42

Клубы АПЛ считают, что лига недостаточно оперативно оповещает о ситуации с проведением матчей в условиях коронавируса.

Руководители клубов получили пространные и уклончивые ответы после того, как клубы задали АПЛ вопрос относительно проведения матчей ближайшего тура, сообщает Daily Mail.

Ранее бундеслига приняла решение о том, что все матчи ближайшего тура пройдут без зрителей, ла лига решила приостановить соревнования на два тура, а серия А приоставить чемпионат до 3 апреля.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир