Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Клубы АПЛ не намерены отпускать игроков во время международной паузы

20:32
Теги:

Клубы АПЛ не хотят отпускать своих игроков на международный перерыв из-за ситуации с коронавирусом, сообщает Daily Mail. Медицинский персонал команд крайне неохотно разрешает футболистам отправляться в другие страны, учитывая связанные с этим риски.

Как минимум два клуба запретили своим игрокам летать на коммерческих рейсах.

Сегодня, 12 марта, игроки всех команд проходят тестирование на коронавирус после того, как у троих футболистов проявились симптомы болезни. Результаты теста появятся завтра.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир