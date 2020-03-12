Клубы АПЛ не намерены отпускать игроков во время международной паузы

Клубы АПЛ не хотят отпускать своих игроков на международный перерыв из-за ситуации с коронавирусом, сообщает Daily Mail. Медицинский персонал команд крайне неохотно разрешает футболистам отправляться в другие страны, учитывая связанные с этим риски.

Как минимум два клуба запретили своим игрокам летать на коммерческих рейсах.

Сегодня, 12 марта, игроки всех команд проходят тестирование на коронавирус после того, как у троих футболистов проявились симптомы болезни. Результаты теста появятся завтра.