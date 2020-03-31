Клубы АПЛ надеются заключить сделку по отсрочке заработной платы из-за коронавируса

Клубы АПЛ намерены заключить сделку по отсрочке заработной платы игроков, сообщает The Athletic. Они настороженно относятся к тому, что в ближайшие недели столкнутся с финансовыми проблемами. В настоящее время Великобритания находится на карантине из-за пандемии коронавируса.

Пока не ясно, будут ли клубы получать выплаты от вещателей и спонсоров во время возникшей паузы. Некоторые компании ссылаются на форс-мажорные обстоятельства в качестве причины для отмены или удержания платежей. Ранее сообщалось, что клубы могут потерять 762 миллиона фунтов стерлингов, если сезон не будет завершен.

Клубы хотят занять единую позицию по отношению отсрочек заработной платы. «Ньюкасл» отправил сотрудников в отпуск.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 775 306 человек. Умерших — 37 083, выздоровевших — 164 435. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.