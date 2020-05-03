Клубы АПЛ могут доиграть сезон в Австралии

Оставшиеся матчи чемпионата Англии могут состояться в австралийском городе Перт, сообщает The Sun. Основная идея — проведение матчей в Англии на нейтральных полях вдали от густонаселенных районов. Существование варианта с Австралией подтвердил журналист Гэри Уильямс.

— У меня были переговоры с представителями клубов АПЛ, им понравилась идея, — отметил Уильямс. — Общался с официальными лицами правительства, они проявляют энтузиазм. Здесь безопасно. Власти сняли многие ограничения.

В Перте находятся четыре крупных стадиона, которые смогут использовать английские клубы. Ранее сообщалось, что сезон может возобновиться 8 июня.