Клубы АПЛ хотят увеличения количества замен после возобновления сезона

Главные тренеры чемпионата Англии рассчитывают, что после возобновления сезона будет увеличено количество замен, сообщает The Telegraph. Клубы боятся, что плотность расписания может отрицательно сказать на физическом состоянии футболистов.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у более 926 тысяч человек. Умерших — 46 413, выздоровевших — 193 031. По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется