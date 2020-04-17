Клубы английской премьер-лиги намерены доиграть чемпионат, но не определились с датами

Представители клубов английской премьер-лиги на видеоконференции обсудили варианты завершения сезона. Как сообщает ВВС, они выразили готовность доиграть чемпионат. Сезон в Англии был прерван из-за пандемии коронавируса.

При этом дата возможного возобновления сезона не обсуждалась. К этому вопросу переговорщики вернутся позже. Ожидалось, что будет обсуждаться вариант с возобновлением сезона не позднее 30 июня, но вместо этого обсуждались возможные модели календаря. Некоторые клубы хотели поставить этот вопрос, но остальные сочли это преждевременным.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 218 590 человек. Зафиксировано 149 680 летальных исхода от инфекции, вылечились 560 672 человека. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 32 008 человек. 2 590 выздоровели, 273 умерли.