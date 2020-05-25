Клубам АПЛ разрешили проводить контактные тренировки

Английская премьер-лига получила от британского правительства разрешение на возобновление контактных тренировок, сообщает The Mirror.

Новое постановление правительства Великобритании разрешает спортивным командам тренироваться в группах с прямым контактом между игроками. Ранее это было запрещено из-за ситуации с пандемией коронавируса.

По последним данным, среди представителей команд АПЛ зафиксировано 8 случаев заражения коронавирусом. Ранее сообщалось, что чемпионат Англии-2019/20 планируют возобновить в середине июня.