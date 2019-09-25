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Клуб второй лиги выиграл у «Тоттенхэма» — и его болельщики заполнили поле

04:35
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«Колчестер» переиграл «Тоттенхэм» в 1/16 финала Кубка английской лиги. Основное время обошлось без голов, а в серии пенальти финалисты Лиги чемпионов-2019 уступили представителю четвертого по силе дивизиону. Фанаты победившей команды после свистка вырвались на поле, чтобы отпраздновать победу.

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