«Колчестер» переиграл «Тоттенхэм» в 1/16 финала Кубка английской лиги. Основное время обошлось без голов, а в серии пенальти финалисты Лиги чемпионов-2019 уступили представителю четвертого по силе дивизиону. Фанаты победившей команды после свистка вырвались на поле, чтобы отпраздновать победу.

The scenes at Colchester United ? #ColU pic.twitter.com/L99fhvN3c9 — Colchester United FC (@ColU_Official) September 24, 2019