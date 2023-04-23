Клуб актера Райана Рейнольдса получил повышение в классе и сыграет в четвертом английском дивизионе

«Рексем» в матче 45-го тура Национальной лиги обыграла «Борем Вуд» со счетом 3:1.

Эта победа гарантировала валлийскому клубу, который принадлежит актеру Райану Рейнольдсу, выход в четвертый по силе дивизион английского футбола (Лига 2). Последний раз «Рексем» так высоко поднимался в 2008 году.

Рейнольдс вместе с другим актером Робом Макэлхенни приобрел «Рексем» в 2020 году.