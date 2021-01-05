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Клоппа не накажут за критику судей

22:11
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после матча 17-го тура АПЛ против «Саутгемптона», который завершился для его команды минимальным поражением (0:1), раскритиковал работу арбитру.

Немец посчитал, что в двух эпизодах в пользу «красных» должны были назначить одиннадцатиметровый удар. Клопп также отметил, что другие команды получили бы пенальти.

Как сообщает ESPN, Футбольная ассоциация Англии не будет наказывать немецкого специалиста за его слова.

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