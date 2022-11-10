Клоппа не беспокоит возможная смена владельца у «Ливерпуля»

Главный «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал возможную продажу клуба.

«Я читал, что FSG ищут инвестиции. Хорошая идея, мне нравится. Для меня это ничего не значит, что бы ни случилось, если что-то изменится, я предан клубу», — цитирует BBC Клоппа.

Инвесторы из Дубая готовы заплатить 4,3 миллиарда фунтов стерлингов Fenway Sports Group (FSG), которая выставила английский клуб на продажу после 12 лет владения.