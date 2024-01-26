Клопп: «Знаю точно, что никогда не буду руководить другим клубом в Англии, кроме «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал решение покинуть клуб.

«Если вы спросите меня: «Будете ли вы когда-нибудь снова работать тренером?», я бы ответил: «Нет». Но я, очевидно, не знаю, как будет дальше, потому что у меня никогда не было такой ситуации. Что я знаю точно: я никогда не буду руководить другим клубом в Англии, кроме «Ливерпуля», — приводит слова Клоппа пресс-служба клуба.

56-летний немец 26 января объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона. О своем решении специалист сообщил в специальном обращении к болельщикам команды. Вместе с немецким специалистом «Ливерпуль» покинут тренеры его штаба. Пеп Лейндерс намерен начать самостоятельную карьеру.

После 21 тура АПЛ «Ливерпуль» занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ.