Клопп заявил, что Тиагу пока не готов вернуться на поле

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья полузащитника Тиагу Алькантары. Он отметил, что футболист пока не готов вернуться к выступлениям в официальных матчах.

«Есть ли шанс, что Тиагу сыграет с «Ньюкаслом»? Нет, — цитирует специалиста официальный сайт клуба. — Тиагу начал частично тренироваться в общей группе в пятницу, но это была сокращенная тренировка, чтобы он мог принять участие. Он должен тренироваться в общей группе. Это не значит, что он один день потренировался с командой и потом сразу может играть в премьер-лиге».

29-летний испанец в текущем сезоне провел два матча за «Ливерпуль».