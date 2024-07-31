Клопп: «Снова работать тренером? В данный момент я бы это исключил»
Немецкий специалист Юрген Клопп опроверг информацию о возможном назначении в сборную Англии, отметив, что он завершил тренерскую карьеру.
«На сегодняшний день моя работа в качестве тренера завершена. Пришло время отойти в сторону. Я слишком молод, чтобы только играть в падел-теннис и сидеть с внуками. Стану ли я снова тренером? В данный момент я бы исключил это. Но посмотрим, как будут обстоять дела через несколько месяцев. Сейчас ничего не происходит», — приводит The Guardian слова Клоппа.
57-летний немец летом покинул «Ливерпуль», который возглавлял с 2015 года. Под его руководством команда стала чемпионом Англии, обладателем Лиги чемпионов, дважды завоевывала Кубок английской лиги и становилась победителем Кубка страны.
До этого Клопп работал в дортмундской «Боруссии» и «Майнце».
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|И
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|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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|0-0
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2
|Арсенал
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|0
|0
|0-0
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3
|Ливерпуль
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вест Хэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
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Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
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Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
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Лестер – Тоттенхэм
|- : -