Клопп заявил, что «Ливерпулю» не дали пробить два пенальти в матче с «Саутгемптоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал работу судей в матче 17-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1).

«Если кто-то еще раз назовет Садио Мане ныряльщиком, то это будет самая большая глупость в мире. Парень старается держаться на ногах в любой ситуации. В двух эпизодах с его участием в чужой штрафной любой другой команде дали бы пенальти. Еще была игра рукой, и я не знаю, кто может объяснить мне, что это не нарушение. Я слышал, «Манчестер Юнайтед» за два года пробил больше пенальти, чем мы за 5,5 лет. Не знаю, как это произошло, может, это моя ошибка?» — приводит Goal слова Клоппа.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая идущий вторым «Манчестер Юнайтед» по разнице забитых и пропущенных мячей. Поражение от «Саутгемптона» стало для мерсисайдцев вторым в сезоне.