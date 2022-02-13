Клопп заявил, что «Ливерпуль» планирует продлить контракт с Милнером

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что клуб планирует продлить контракт с полузащитником Джеймсом Милнером.

«Переговоры идут, но мы, как всегда, не комментируем это. Но да, клуб будет обсуждать с Милнером новый контракт. Джеймс не собирается уходить из футбола в следующем году, он очень хочет играть.



Я это понимаю, потому что жизнь после карьеры куда дольше, чем пока ты выступаешь. Поэтому хочется продлить карьеру настолько, насколько то возможно, если ты все еще на что-то способен. У Милнера все будет в порядке после того, как он уйдет из футбола, но он любит свое дело и будет играть в следующем году», — приводит Goal слова Клоппа.

Милнер выступает за «Ливерпуль» с июля 2015 года. В сезоне-2021/22 футболист провел 23 матча за мерсисайдцев, на его счету 3 результативных передачи. Нынешний контракт 36-летнего англичанина действует до конца июня 2022 года.