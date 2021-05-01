Клопп заявил, что «Ливерпуль» обязан обыграть «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил о необходимости победить «Манчестер Юнайтед» в матче 34-го тура чемпионата Англии.
«Мы обязаны выиграть, сто процентов. Если не выиграем, то не попадем в еврокубки. Конечно, у «Манчестер Юнайтед» непростой график с учетом Лиги Европы. Нас ждет сложный и интенсивный матч. Мы видели матч «МЮ» с «Ромой» — команда Сульшера хороша, особенно, когда ей дают играть. Футболисты в этом матче летали по полю», — приводит Sky Sports слова Клоппа.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 2 мая. Начало встречи — в 18.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11095/12291398/jurgen-klopp-liverpool-boss-admits-man-utd-victory-is-100-per-cent-necessary-for-champions-league-qualification
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