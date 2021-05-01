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Клопп заявил, что «Ливерпуль» обязан обыграть «Манчестер Юнайтед»

10:36
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил о необходимости победить «Манчестер Юнайтед» в матче 34-го тура чемпионата Англии.

«Мы обязаны выиграть, сто процентов. Если не выиграем, то не попадем в еврокубки. Конечно, у «Манчестер Юнайтед» непростой график с учетом Лиги Европы. Нас ждет сложный и интенсивный матч. Мы видели матч «МЮ» с «Ромой» — команда Сульшера хороша, особенно, когда ей дают играть. Футболисты в этом матче летали по полю», — приводит Sky Sports слова Клоппа.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится в воскресенье, 2 мая. Начало встречи — в 18.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11095/12291398/jurgen-klopp-liverpool-boss-admits-man-utd-victory-is-100-per-cent-necessary-for-champions-league-qualification

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