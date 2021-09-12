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Клопп заявил, что «Ливерпуль» хорошо играл в матче с «Лидсом»

21:41
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу команды над «Лидсом» в матче 4-го тура чемпионата Англии (3:0).

«Играли действительно хорошо, настоящий топ-футбол. Мы могли показать больше. Но 3:0 — это прекрасный итог. Просто мы жадные и хотим забить 5, 6, 7 голов. Мы играли исключительно здорово.

Мы играли действительно хорошо, пока Харви не выбыл, вся команда была шокирована, и мы потеряли ритм", — приводит слова Клоппа BBC Sport.

Во втором тайме полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт получил серьезную травму после подката Паскаля Стрейка, который за свой фол получил красную карточку.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/57739474

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Екатерина Савостина все материалы автора

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