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Клопп заявил, что «Брентфорд» заслужил ничью в матче с «Ливерпулем»

22:15
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 6-го тура чемпионата Англии с «Брентфордом» (3:3).

«Не уверен, что получил удовольствие — подходящее описание моих впечатлений, это был сумасшедший матч. Они своей игрой заслужили свои три мяча. Нам, очевидно, не удавалось справиться с их дальними забросами, но сами мы должны были забить больше.

Они заслужили такой результат. Не думаю, что игру против этой команды можно контролировать принципиально более качественно. Мы создали много моментов, но не могли сдержать соперника. Такое бывает. Но мы должны были забить больше.

Я без проблем приму такой итог, учитывая игру. Это футбол. Они дали нам бой и заслужили очко, я это уважаю. В некоторых ситуациях мы должны были сыграть лучше — и тогда все могло закончиться иначе», — цитирует Клоппа BBC.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
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  • Betting.team/ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Сити 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

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X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
Матч завершен

П1

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1.55

ТБ 2.5

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Иван Шитик все материалы автора

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