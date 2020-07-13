Клопп заинтересован в работе со сборной Германии
13 июля 2020, 10:18
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может в будущем возглавить сборную Германии, утверждает немецкий журналист Кристиан Фальк. По информации источника, 53-летний специалист заинтересован в работе с национальной командой по окончании контракта с мерсисайдцами.
Немецкий футбольный союз также рассматривает вариант сотрудничества с Клоппом. Нынешнем тренером сборной Германии является Йоахим Лев.
Клопп тренирует «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством английская команда стала чемпионом Англии (2019/20), победителем Лиги чемпионов (2018/19) и обладателем Суперкубка УЕФА (2019).
Ранее немецкий специалист сообщил, что намерен отработать свой контракт с «Ливерпулем» и вернуться жить в Германии.
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