Клопп выступил за введение пяти замен в АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал вернуть правило пяти замен в чемпионате Англии.

Ранее ФИФА разрешила клубам использовать пять замен в матчах чемпионатов и еврокубках, однако в Англии проголосовали против этого правила.

— Использовать пять замен в матче — это не преимущество, а необходимость на данный момент, — цитирует тренера Goal. — В других европейских чемпионатах командам разрешены эти пять замен. В Англии всt подали неправильно, в следствие чего мы имеем нынешнюю ситуацию.