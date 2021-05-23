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Клопп высказался о предстоящем трансферном окне

08:15
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем трансферном окне.

«Что бы мы ни сделали во время предстоящего трансферного окна, мы не станем это делать без причины. То, что мы делали в прошлом, остается в прошлом. Мы тратили деньги, когда они у нас были. Когда их не было, мы ничего не тратили. Я очень доволен составом команды. Можно ли улучшить этот состав? Конечно, как и любой другой. Можем ли мы это себе позволить? Я не знаю. Так ли это необходимо? Трудно сказать. Пока я не могу с уверенностью сказать, что мы будем делать в трансферное окно», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Клоппа.

За тур до конца чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице, которое позволяет получить путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лестер
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

27%

1.57

Ф1 (0)

20%

1.51

X2

15%

1.89
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Милан

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

1X

21%

1.52

П2

16%

2.65
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 2
Вильярреал 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.60

П1

26%

1.49

ТМ 3.5

18%

1.68

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/435048-jurgen-klopp-on-mo-salah-s-season-summer-transfers-and-more

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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