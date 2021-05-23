Клопп высказался о предстоящем трансферном окне
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем трансферном окне.
«Что бы мы ни сделали во время предстоящего трансферного окна, мы не станем это делать без причины. То, что мы делали в прошлом, остается в прошлом. Мы тратили деньги, когда они у нас были. Когда их не было, мы ничего не тратили. Я очень доволен составом команды. Можно ли улучшить этот состав? Конечно, как и любой другой. Можем ли мы это себе позволить? Я не знаю. Так ли это необходимо? Трудно сказать. Пока я не могу с уверенностью сказать, что мы будем делать в трансферное окно», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Клоппа.
За тур до конца чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице, которое позволяет получить путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/435048-jurgen-klopp-on-mo-salah-s-season-summer-transfers-and-more
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