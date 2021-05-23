Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем трансферном окне.

«Что бы мы ни сделали во время предстоящего трансферного окна, мы не станем это делать без причины. То, что мы делали в прошлом, остается в прошлом. Мы тратили деньги, когда они у нас были. Когда их не было, мы ничего не тратили. Я очень доволен составом команды. Можно ли улучшить этот состав? Конечно, как и любой другой. Можем ли мы это себе позволить? Я не знаю. Так ли это необходимо? Трудно сказать. Пока я не могу с уверенностью сказать, что мы будем делать в трансферное окно», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Клоппа.

За тур до конца чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает четвертое место в турнирной таблице, которое позволяет получить путевку в групповой турнир Лиги чемпионов.