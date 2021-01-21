Клопп высказался о форме «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем 18-го тура чемпионата Англии с «Бернли» рассказал о форме команды.

«Подходим к матчу, сосредоточившись на форме в последних матчах, меня это устраивает. Нормально, что задают такие вопросы. Когда работаешь в таком клубе, понимаешь, что каждая игра под прицелом. Такой уровень интереса к нам — привилегия, мы должны принять это давление.



Команда ищет выход, как вернуться к прежним результатам. В последних сезонах у нас была стабильность, так и будет снова. Сейчас для нас трудное время», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Матч «Ливерпуль» — «Бернли» состоится сегодня, 21 января. Начало — в 23.00 по московскому времени. 24 января «МЮ» сыграет с «Ливерпулем» в 4-м раунде Кубка Англии. Начало — в 20.00 по московскому времени.