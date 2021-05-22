Клопп высказался о будущем Кабака в «Ливерпуле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о будущем защитника Озана Кабака, который выступает за мерсисайдцев на правах аренды из «Шальке».

«Озан проделал отличную работу, он очень хорош. Не забывайте, что он молод, но у него уже есть большой опыт. Ему потребовалось определенное время на адаптацию, но он сделал много для нашей команды. Что касается его будущего в команде — мы обсудим это и примем решение после последнего матча сезона. У нас будет достаточно времени», — приводит Goal слова Клоппа.

«Ливерпуль» арендовал Кабака зимой 2021 года. 21-летний турок провел 13 матчей за «Ливерпуль» и не отличился результативными действиями. У «Ливерпуля» есть право выкупа игрока, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.