Клопп высказался о будущем Кабака в «Ливерпуле»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о будущем защитника Озана Кабака, который выступает за мерсисайдцев на правах аренды из «Шальке».
«Озан проделал отличную работу, он очень хорош. Не забывайте, что он молод, но у него уже есть большой опыт. Ему потребовалось определенное время на адаптацию, но он сделал много для нашей команды. Что касается его будущего в команде — мы обсудим это и примем решение после последнего матча сезона. У нас будет достаточно времени», — приводит Goal слова Клоппа.
«Ливерпуль» арендовал Кабака зимой 2021 года. 21-летний турок провел 13 матчей за «Ливерпуль» и не отличился результативными действиями. У «Ливерпуля» есть право выкупа игрока, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/klopp-says-no-decision-made-over-kabaks-liverpool-future-as-loan-/y2u4079vban21luc6yhs22rox
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