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Клопп выразил надежду на возвращение Мане к матчу с «Манчестер Сити»

08:28
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил надежду на возвращение в состав команды нападающего Садио Мане к матчу 23-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

«Посмотрим, как все сложится с Садио. Он может сыграть в ближайшие выходные, надеюсь на это. Пока он не тренировался с командой», — приводит Goal слова Клоппа.

Мане пропустил два последних матча «Ливерпуля» из-за мышечных проблем. В сезоне-2020/21 28-летний сенегалец провел 28 матчей, на его счету 10 голов и 5 результативных передач.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 7 февраля. Начало — в 19.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/klopp-hopes-to-have-mane-fit-for-liverpools-crunch-clash/108kfnim0qbby19ku20sg36prg

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