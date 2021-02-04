Клопп выразил надежду на возвращение Мане к матчу с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил надежду на возвращение в состав команды нападающего Садио Мане к матчу 23-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

«Посмотрим, как все сложится с Садио. Он может сыграть в ближайшие выходные, надеюсь на это. Пока он не тренировался с командой», — приводит Goal слова Клоппа.

Мане пропустил два последних матча «Ливерпуля» из-за мышечных проблем. В сезоне-2020/21 28-летний сенегалец провел 28 матчей, на его счету 10 голов и 5 результативных передач.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 7 февраля. Начало — в 19.30 (мск).