Клопп впечатлен тратами «Челси» в текущее трансферное окно

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем с «Челчи» поделился мнением о трансферах лондонцев в зимнее окно.

«Интересно наблюдать за их расходами. Не могу это объяснить. Если это реальные цифры, то они впечатляют. Но мы не будем переживать о тратах наших конкурентов. Конечно, нужно обращать внимание на такие моменты, однако есть и другие важные аспекты», — цитирует Клоппа Sky Sports.

В зимнее трансферное окно в «Челси» перешли шесть футболистов: Фофана, Сантос, Бадьяшиль, Феликс, Мудрик и Мадуэке. Самой дорогой сделкой лондонского клуба стал трансфер украинца Михаила Мудрика за 100 миллионов евро.