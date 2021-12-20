Клопп возмутился отсутствием санитайзера в пресс-центре «Тоттенхэма»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался возмущен организацией послематчевой пресс-конференции на стадионе «Тоттенхэма».

Специалист отметил, что в пресс-центре нет дезинфицирующего средства для рук.

«Я правда думаю, что здесь должен быть санитайзер. Искренне считаю, что это было бы здорово. Знаете, у вас 13 случаев заражений или примерно столько», — приводит слова Клоппа перед началом пресс-конференции The Sun.