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Клопп возмутился отсутствием санитайзера в пресс-центре «Тоттенхэма»

16:34
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался возмущен организацией послематчевой пресс-конференции на стадионе «Тоттенхэма».

Специалист отметил, что в пресс-центре нет дезинфицирующего средства для рук.

«Я правда думаю, что здесь должен быть санитайзер. Искренне считаю, что это было бы здорово. Знаете, у вас 13 случаев заражений или примерно столько», — приводит слова Клоппа перед началом пресс-конференции The Sun.

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Иван Шитик все материалы автора

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