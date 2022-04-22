Клопп: «В прошлом сезоне я надеялся, что «Ливерпулю» не придется играть в Лиге конференций»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о борьбе команды за четыре титула в сезоне.

«Я не ожидал, что мы выиграем Кубок лиги, выйдем в финал Кубка Англии и полуфинал Лиги чемпионов, а также будем отставать от лидера АПЛ на одно очко. Я знал, что мы будем лучше, чем в прошлом сезоне. Отобраться в Лигу чемпионов в прошлом сезоне было очень тяжело. Были моменты, когда я думал, что все в порядке, но надеялся, что нам не придется играть в Лиге конференций», — приводит слова Клоппа BBC Sport.

«Ливерпуль» в чемпионате Англии отстает от лидирующего «Ман Сити» на одно очко. В финале Кубка Англии мерсисайдцы встретятся с «Челси», а в полуфинале Лиги чемпионов — с «Вильярреалом».