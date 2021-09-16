Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Клопп удивлен, что никто не купил Ориги у «Ливерпуля» летом

08:14
Теги:

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп удивился тому, что никто не захотел покупать у мерсисайдцев нападающего Дивока Ориги.

«Люди забывают, насколько он хорош. Тяжело попасть в основу в этой команде. Летом мы думали, что у нас будет достойное предложение по Ориги, но, похоже, люди недостаточно смотрят футбол. Дивок — невероятный форвард и отлично показал себя в матче против «Милана», — приводит Goal слова Клоппа.

Матч против «Милана» (3:2) в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов стал для Ориги первым в сезоне-2021/22. 26-летний бельгиец провел на поле 63 минуты и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/liverpool-boss-klopp-shocked-proper-offer-didnt-come-in-for/simkezi5myuv1po7z2ufa2x28

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Казнь в прямом эфире: как российский биатлон пробил дно на домашнем ЧМ
«Легия» — новый позор Федуна. Между «Спартаком» и «Зенитом» — пропасть
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
Почеттино рассказал, чего не хватает тройке нападения «ПСЖ» Месси, Неймар, Мбаппе
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
0
Офсайд