Клопп удивлен, что никто не купил Ориги у «Ливерпуля» летом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп удивился тому, что никто не захотел покупать у мерсисайдцев нападающего Дивока Ориги.

«Люди забывают, насколько он хорош. Тяжело попасть в основу в этой команде. Летом мы думали, что у нас будет достойное предложение по Ориги, но, похоже, люди недостаточно смотрят футбол. Дивок — невероятный форвард и отлично показал себя в матче против «Милана», — приводит Goal слова Клоппа.

Матч против «Милана» (3:2) в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов стал для Ориги первым в сезоне-2021/22. 26-летний бельгиец провел на поле 63 минуты и отдал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.