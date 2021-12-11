Клопп: «Стивен Джеррард — хороший тренер»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча 16-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (1:0).
«На протяжении 75 минут мы играли прекрасно. Мы явно были лучшей командой на поле. Но потом сбились с игрового ритма. Это проблема в футболе, нужно поддерживать ритм с самого начала матча.
Стивен Джеррард — хороший тренер. Странно встречаться вот так до матча — с большой частью нашего прежнего тренерского штаба», — цитирует Клоппа BBC.
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